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Из-за войны России против Украины свои дома покинули 10 млн украинцев

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  • 20.03.2022, 17:55
  • 1,516
Из-за войны России против Украины свои дома покинули 10 млн украинцев

Об этом сообщили в ООН.

Украинцы покидают свои дома из-за разрушительной войны России против Украины. Таких уже насчитывается 10 млн человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление верховного комиссара ООН по делам беженцев Филиппо Гранди в Twitter.

"Война в Украине настолько сокрушительное, что 10 миллионов человек бежали - либо внутри страны, либо как беженцы за границу", - написал он.

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