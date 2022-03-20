Дэвид Бекхэм отдал свой Instagram украинскому врачу, чтобы показать работу роддома в Харькове

Дэвид Бекхэм отдал свой Instagram украинскому врачу, чтобы показать работу роддома в Харькове4
- 20.03.2022, 18:33
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Ранее известный экс-футболист и его супруга пожертвовали $1,3 млн в помощь украинским детям.
Легендарный экс-футболист Дэвид Бекхэм продолжает поддерживать украинцев, которые воюют с российскими оккупантами.
В этот раз Бекхэм предоставил свою страницу в Instagram с 71,4 млн подписчиков украинскому врачу, чтобы показать работу перинатального центра в Харькове, передает unian.net.
"Сегодня я предоставил свою соцсеть Ирине, которая заведует перинатальным центром в Харькове, Украина, где она помогает матерям рожать", - сообщил экс-футболист.
Бекхэм в видеообращении отметил, что в сториз можно "узнать больше об удивительной работе, которую делает Ирина и другие медицинские работники для спасения жизней в Украине".
9 марта Дэвид Бекхэм и его супруга Виктория пожертвовали $1,3 млн в помощь украинским детям. Знаменитая пара также инициировали сбор средств через свой фонд для ЮНИСЕФ.