Оккупанты деморализованы из-за больших потерь и хищения денег российскими генералами 5 20.03.2022, 18:38

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Даже обычные солдаты не хотят отдавать свою жизнь за тех, кто обворовывает их.

Российские оккупанты деморализованы из-за больших потерь на украинской территории и плохого тылового обеспечения, сообщает 24tv.ua. Также их озадачила информация о хищении денег российскими генералами. Об этом рассказал спикер Службы безопасности Украины Артем Дехтяренко. Из перехваченных разговоров слышно, что целые российские подразделения, в том числе и старшие офицеры, пишут рапорты с отказом воевать.

Оккупанты не понимают смысла в войне и убеждены, что власть использует их как "пушечное мясо", отправляя насмерть.

На фоне этих событий находящихся в Украине захватчиков ошеломила новость российских СМИ о задержании заместителя руководителя Росгвардии Романа Гаврилова.

Их генералу инкриминируют хищение денег, которые выделили для обеспечения воюющих в Украине подразделений.

Постепенно к оккупантам приходит прозрение. Даже обычные солдаты не хотят отдавать свою жизнь за тех, кто обворовывает их.

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