В Беларуси повышают налоги на прибыль 14 20.03.2022, 19:37

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Поможет ли это спасти экономику?

В регионах повышают налоги на прибыль: в феврале этот сбор областной совет депутатов увеличил с 18 до 20% в Могилевской области, с 16 марта — в Витебской. Исключение сделано лишь для организаций потребительской кооперации, пишет «Белорусы и рынок».

Может ли практика распространиться по всей стране и, самое главное, поможет ли эта мера наполнить местные бюджеты, объясняет экономист, руководитель проекта «Кошт урада» Владимир Ковалкин.

— Вероятнее всего, аналогичные меры будут приняты в других областях. Более того, могут повысить и другие виды налогов, например, налог на недвижимость.

По мнению экономиста, на фоне уже действующих в отношении Беларуси санкций подобную меру сложно отнести к эффективным.

— Что касается позиций инвесторов и бизнеса, — говорит эксперт, — мне кажется, те из них, кто принял решение все свернуть, закрыть, сложить деньги и чемоданчик и уехать из страны, уже так и сделали.

Но и те, кто остался, также понимают бесперспективность ситуации. Многие предприниматели, предполагаю, будут работать по серым схемам — не потому, что люди такие плохие, нечестные и не хотят платить налоги, а потому, что им банально не хватает денег на то, чтобы обеспечить себя.

Ну а если говорить о госпредприятиях — с них вообще взятки гладки, если предприятие работает в убыток, о каком налоге на прибыль можно вести речь.

Что касается рынка недвижимости, то многие арендодатели массово пересматривают расценки или привязывают расчеты, которые традиционно ориентированы на доллар, к какому-то более или менее адекватному курсу. Как отмечает экономист, по мере того как большое число IT-cпециалистов и других платежеспособных квартиросъемщиков покидают Беларусь, стоимость аренды неизбежно упадет.

Но при текущей девальвации, когда зарплаты белорусов в большинстве своем не успевают за растущими ценами, это поможет мало.

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