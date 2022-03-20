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Россия признала смерть замкомандующего Черноморского флота

  • 20.03.2022, 20:05
  • 12,684
Россия признала смерть замкомандующего Черноморского флота
Андрей Палий

Капитан первого ранга Андрей Палий погиб в ходе боев в районе Мариуполя.

ВСУ ликвидировали заместителя командующего Черноморским флотом, капитана первого ранга Андрея Палия. Россия признала его смерть.

«В ходе проведения специальной операции в Украине в боях за освобождение Мариуполя от нацистов погиб заместитель командующего Черноморского флота, капитан 1 ранга Андрей Николаевич Палий»,- заявила сенатор Севастополя Екатерина Алтабаева.

Война России против Украины длится двадцать пять дней.

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