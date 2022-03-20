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Зеленский выступил перед Кнессетом Израиля

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  • 20.03.2022, 20:23
  • 9,660
Зеленский выступил перед Кнессетом Израиля
Владимир Зеленский

О чем говорил президент Украины.

Сегодня, 20 марта, президент Украины Владимир Зеленский выступил перед Кнессетом Израиля. Обращение произошло на фоне российского вторжения в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телемарафон.

Президент заявил, что Россия пытается уничтожить украинский народ подобно тому, как нацистская Германия пыталась уничтожить евреев.

При этом он добавил, что украинцам сегодня, как и евреям в ХХ веке, грозит тотальное уничтожение: народа, культуры и даже названия. Зеленский заявил, что война, которую начала Россия, направлена именно на уничтожение украинцев.

Он напомнил, что 24 февраля 1920 года была основана Национал-социалистическая рабочая партия Германии, и ровно через 102 года - Россия напала на Украину.

Зеленский также раскритиковал решение Израиля требовать электронное разрешение на въезд для украинцев, а также отсутствие мощных санкций.

Он также поставил под сомнение нежелание Израиля продавать Украине систему обороны "Железный купол".

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