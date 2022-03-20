В Красном костеле в Минске сегодня молились за Украину

В Красном костеле в Минске сегодня молились за Украину4
- 20.03.2022, 20:44
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Вместе с белорусами молился и посол Украины в Беларуси Игорь Кизим.
Сегодня в минском костеле святых Симеона и Елены архиепископ-митрополит Минско-Могилевский Иосиф Станевский служил мессу за мир в Украине, передает «Наша Нiва».
На ней присутствовали также ксендз-настоятель костела Владислав Завальнюк и глава белорусской греко-католической церкви архимандрит Сергей Гаек.
Вместе с белорусами молился и посол Украины в Беларуси Игорь Кизим.