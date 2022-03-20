Что происходит на главных предприятиях Беларуси 2 20.03.2022, 21:23

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Денег нет.

«Ник и Майк» сообщает о том, что экономические ведомства пребывают в полной панике. Совещание в Витебской области показало, что денег нет даже для колхозов. Каждый выкручивается как может. Отсюда отпуска за свой счет, сокращения количества рабочих дней.

Но прежде уточним информацию по предприятию «Адани», о котором рассказывали в одном из прошлых выпусков. Сразу несколько источников сообщило о том, что руководство предприятия всяческие старается сохранить коллектив. Перевод на 0,125 ставки коснулся только совсем небольшой части офиса. Всем важным сотрудникам немного урезана зарплата, однако она все равно остается выше средней по стране. Приносим извинения за неточность.

Продолжим. На этот раз о состоянии дел на флагманах.

«Нафтан», Новополоцк. Загрузка на данный момент 11 тыс тонн. Это 35% от максимума. Отгрузки очень мало, ёмкости заполнены горючим. Ходят слухи о переходе на 2/3 оклада. Экономия вплоть до того, что личный телефон лучше не заряжать. Премии в этом месяце будут значительно снижены».

БМЗ, Жлобин. Много фур с кордовой проволокой вернулись назад на завод – санкции. А это была основная статья дохода.

Также вернули вагоны и фуры в сортопрокатный цех №2 - это тоже всё на Европу должно было идти. В трубопрокатном цеху весь склад забит трубами, которые должны были поставить на Америку. Причина - возили через порт Одессы. Сейчас начальство говорит, что по трубам идут переговоры с Клайпедой. Но пока без изменений.

Между тем, металлолома на заводе нет - плавят с колёс. По колдоговору пока ничего не меняли».

МНПЗ, Мозырь. Неделю назад директор Павлов выступил по заводскому радио и заявил, что на заводе всё хорошо с сырьём и со сбытом. Остановка на ремонт в начале марта была запланирована, и вообще всё отлично. Это наглая и лицемерная ложь.

Сбыта почти нет. Резервуарный парк с готовой продукцией забит под завязку. А ремонт изначально был запланирован на конец апреля. И запланирован был ещё в прошлом году. После пуска установки работают на загрузках, близких к минимальным. Но выплаты пока в срок.

Есть тревожная информация по поводу почти построенной установке H-oil, стоимость который свыше миллиарда долларов. После начала войны российские специалисты, ответственные за пуск, уехали. Теперь установка, которой так много лет гордилось руководство, так и не пустившись, готовится к консервации. Что будет с персоналом, никто не знает».

«МАЗ, Минск. Станочники в цехах завалили готовой продукцией.

Сборочные линии стоят без комплектующих. Многое производилось в Украине. С понедельника слесари МСР переведены на оплату по среднему наводить порядки на рабочих местах».

«На «Гродно Азот» тоже не все спокойно. Цеха планируют на разгрузку или остановку на досрочные ремонты».

«Белпочта» перешла на режим жёсткой экономии. Перестали закупать запчасти и другие материалы. Хотят сократить сопровождающих на маршрутах и переложить это на водителей. Пожоже, с деньгами в казне вообще туго. Все выгребают с предприятий. Перестали платить премии».

«На «Санта-Бремор» грядет массовое увольнение рабочих - порядка 1000 человек. Отменяются развозные автобусы, чтобы отсечь работников с пригорода. Объемы упали очень сильно - минимум в 3-4 раза, сделки у рабочих маленькие. Строгий контроль за всем, чтобы найти причину уволить. Производить возможность есть, а вот сбыта просел очень сильно».

Скидельский сахарный. Уже на протяжении пяти лет практикуется «отдых» сроком по 10 рабочих дней без сохранения заработной платы ежегодно. Коллеги с Городейского комбината сообщили, что им руководство довело в этом году отбыть 17 дней за свой счёт.

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