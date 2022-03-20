В центре Берлина тысячи человек пришли на концерт в поддержку Украины 1 20.03.2022, 21:51

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Концерт проходит в центре немецкой столицы возле Бранденбургских ворот.

В Берлине проходит концерт солидарности с Украиной, люди размахивают украинскими флагами и держали транспаранты с лозунгами против российского вторжения.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Концерт проходит в центре немецкой столицы возле Бранденбургских ворот, многие исполнители на сцене были одеты в цвета украинского флага. Среди выступавших была Наталья Кличко, жена мэра Киева Виталия Кличко.

Украинская певица Джамала обратилась к присутствующим по видеосвязи на большом экране.

"Я думаю, что, если бы все музыканты объединились, это была бы самая сильная армия мира в мире", — сказала она.

По данным полиции, у Бранденбургских ворот собрались около 10 тысяч человек, немецкие СМИ отмечают, что их количество вырастет.

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