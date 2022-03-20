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В Москве задержали рейс до Минска из-за сообщения о минировании

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  • 20.03.2022, 22:09
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В Москве задержали рейс до Минска из-за сообщения о минировании

Рейс вылетал из Шереметьево.

В Москве задержали рейс до Минска из-за сообщения о минировании самолета. Пассажирам сказали, что самолет заминирован, пишет агентство «Минск-Новости».

В аэропорту Шереметьево задержали рейс, который должен был вылететь в Минск в 20.15. Пассажиры рассказали, что слышали объявление о том, что самолет заминирован.

— Нас вывели из салона, проверили два раза и самолет, и нас. Сейчас находимся в зале ожидания, — передает издание слова одной из пассажирок.

После проверки пассажиров пустили в салон самолета и сообщили, что он вылетит в 21.50.

На табло Минского национального аэропорта указано, что рейс B2978 из Шереметьево задержан. Время прибытия изменено с 21.35 на 23 часа.

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