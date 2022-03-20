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Уже шесть стран начали расследование военных преступлений России в Украине

  • 20.03.2022, 22:17
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Уже шесть стран начали расследование военных преступлений России в Украине

Об этом сообщила генеральный прокурор Украины.

Россия уже 25-й день жестоко разрушает украинские города. Также сейчас расследование военных преступлений РФ в Украине начали уже 6 стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального прокурора Украины Ирину Венедиктову.

По ее словам, расследование начали Эстония, Литва, Германия, Польша, Словакия и Швеция.

"Уже 6 стран начали расследование военных преступлений РФ: Эстония, Литва, Германия, Польша, Словакия, Швеция. Мы тесно сотрудничаем с ними, чтобы ускорить обмен информацией и доказательствами", - заявила она.

Отметим, что согласно международному уголовному кодексу, прокуратура другого государства может расследовать военные преступления и преступления против человечности во всем мире.

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