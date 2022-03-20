Германия нашла замену российскому газу 1 20.03.2022, 22:30

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И договорилась о долгосрочном партнерстве.

Германия заявила о заключении долгосрочного соглашения с Катаром о поставках сжиженного газа, на фоне поиска Берлином альтернативных поставщиков энергии для России.

Как сообщает Financial Times, в Дохе в рамках тура в Персидский залив министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что соглашение снизит зависимость Берлина от российского газа, на который сейчас приходится более чем половина годовых поставок.

Он отказался рассказать подробности относительно объема газа и других условий поставок.

В министерстве экономики заявили, что подписать соглашения с предприятиями арабского государства должны отдельные немецкие энергетические компании, руководители которых сопровождали Хабека в поездке в Катар.

"В этом году нам все еще понадобится российский газ, но не в будущем", - сказал Хабек.

"Все начинается так - поэтому тот, у кого есть уши, должен начать слушать", - добавил он в завуалированном обращении к президенту России Владимиру Путину.

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