В Запорожской области украинские военные уничтожили российскую колонну
- 20.03.2022, 22:40
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В колонне находились два «Тигра» и грузовик.
Военнослужащие мотопехотного батальона Винницкие скифы во взаимодействии с морскими пехотинцами уничтожили колонну российских оккупантов.
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
В частности, в колонне были две боевые бронированные машины Тигр и грузовик Камаз.
«„Заблудившихся“, которые двигались по Запорожской области, молниеносно атаковали и остановили за считанные минуты», — говорится в сообщении.
Отмечено, что один из ББМ Тигр захвачен в качестве трофея. Его уже перекрасили в цвета ВС Украины, теперь он будет служить украинцам.