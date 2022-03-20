НХЛ: белорус Усов подписал трехлетний контракт новичка с «Тампой» 20.03.2022, 23:01

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Илья Усов

«Тампа» — действующий обладатель Кубка Стэнли.

Белорусский форвард Илья Усов подписал трехлетний контракт новичка с "Тампой-Бэй". Об этом сообщил генеральный менеджер клуба Жюльен Бризбуа.

В текущем сезоне Усов провел 40 матчей КХЛ в составе минского "Динамо", в которых набрал 26 (9+17) очков, став самым результативным белорусским хоккеистом лиги.

"Тампа" — действующий обладатель Кубка Стэнли. Команда с 84 набранными баллами идет четвертой в таблице Восточной конференции НХЛ.

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