НХЛ: белорус Усов подписал трехлетний контракт новичка с «Тампой»
- 20.03.2022, 23:01
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«Тампа» — действующий обладатель Кубка Стэнли.
Белорусский форвард Илья Усов подписал трехлетний контракт новичка с "Тампой-Бэй". Об этом сообщил генеральный менеджер клуба Жюльен Бризбуа.
В текущем сезоне Усов провел 40 матчей КХЛ в составе минского "Динамо", в которых набрал 26 (9+17) очков, став самым результативным белорусским хоккеистом лиги.
"Тампа" — действующий обладатель Кубка Стэнли. Команда с 84 набранными баллами идет четвертой в таблице Восточной конференции НХЛ.