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Украинские военные ликвидировали командира разведроты «ДНР» с позывным «людоед»

  • 20.03.2022, 23:07
  • 6,570
Украинские военные ликвидировали командира разведроты «ДНР» с позывным «людоед»
Сергей Машкин

Украинские военные ликвидировали командира разведроты «ДНР» с позывным «людоед»

Украинские военные ликвидировали командира разведывательной роты "ДНР" с позывным "людоед".

Об этом сообщает оперативно-тактическая группировка "Восток", передает УНИАН.

"Оказывается, что командир разведывательной роты 11 мотострелкового полка 1 армейского корпуса "ДНР" капитан Сергей Машкин с позывным "людоед" (с фантазией насчет позывных у них реальные проблемы) собственноручно "точечным огнем" уничтожил целую батарею САУ! Их послушать, так отряд Мстителей из киновселенной Марвел, по сравнению с ними, то какая-то группа "Ягодка" в детском саду. Впрочем, говорить можно много, но факт остается фактом. Вместо людей он жрет чернозем", - сообщили в ОТГ "Восток".

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