Великобритания будет продвигать интересы Украины на встречах НАТО и G7 20.03.2022, 23:22

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Борис Джонсон

Об этом заявил премьер Великобритании.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провел очередной телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом Джонсон сообщил в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Я говорил с президентом Зеленским сегодня днем, чтобы изложить, как я буду работать для продвижения интересов Украины на встречах НАТО и G7 на этой неделе. Великобритания продолжит наращивать военную, экономическую и дипломатическую поддержку, чтобы покончить с этим ужасным конфликтом", - говорится в сообщении.

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