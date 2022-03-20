Минфин: Есть проблемы с поступлениями в бюджет от экспортеров калия и нефтепродуктов 20.03.2022, 23:24

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Санкции работают.

В марте начались проблемы с поступлениями в бюджет платежей от экспорта калийных удобрений и нефтепродуктов. Об этом рассказал министр финансов Юрий Селиверстов в эфире Агентства телевизионных новостей.

Глава Минфина рассказал, что в первые два месяца года бюджет Беларуси «исполнялся стабильно», но в марте ситуация изменилась - хуже стали поступать доходы от отраслей, попавших под санкции Запада.

— Мы получили порядка 17% [доходов] от годового плана за [первые] два месяца. Платежи за март поступают более сдержанно. Есть проблемы с объемами поступлений платежей от тех секторов, которые подверглись санкциям и пока не перестроились. Это экспорт калийных удобрений, нефтепродуктов, — рассказал Юрий Селиверстов.

В этом году бюджет недополучит около 10% запланированных доходов, считает глава Минфина. Это вынуждает финансовые власти пересмотреть расходную часть.

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