Ольга Полякова: Белорусские матери и жены, вы должны спасти своих мужчин 20.03.2022, 23:51

1,526

Ольга Полякова

Украинская певица призвала военнослужащих Беларуси отказаться воевать в Украине.

Украинская певица Оля Полякова 20 марта, после того как Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что фиксирует признаки подготовки вооруженных сил Республики Беларусь к прямому вторжению на территорию Украины, призвала белорусов не выполнять преступные приказы "стареющих вурдалаков" – Александра Лукашенко и президента РФ Владимира Путина. Свое обращение она разместила в Instagram.

"Хочу предотвратить неминуемую беду. В течение ближайших двух дней Беларусь вступит в войну с Украиной на стороне РФ. Народ бросают в кровавую бойню! Ведь Украина показала, что будет уничтожать всех, кто придет на нашу землю. Белорусов никто жалеть не будет! Они нигде не воевали, не имеют ни боевого опыта, ни понятных им причин вообще для этой войны! Белорусский народ станет пушечным мясом на территории Украины. Такого сценария нельзя допустить. Почему белорусы должны расплачиваться за действия Путина и Лукашенко, за этих стареющих вурдалаков, которые хотят кинуть в мясорубку войны молодых и сильных? То не ваша война!" – заявила Полякова.

Она призвала военнослужащих Беларуси отказаться воевать в Украине.

"Пусть Коля Лукашенко воюет, пусть воюет его сын! Почему он должен наслаждаться жизнью, огромными наворованными деньгами, а вы должны идти воевать и погибать? За что? За кого? Белорусские матери и жены, вы должны спасти своих мужчин. Не отправляйте их на войну. Делайте что угодно, лишь бы белорусских мужчин не убили на нашей земле. Белорусы никогда не были оккупантам. Не становитесь ими и теперь", – подытожила певица.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».