Секретарь СНБО Украины предостерег белорусских солдат 21.03.2022, 0:13

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Алексей Данилов

Белорусскому народу эта война точно не нужна.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что украинские защитники будут уничтожать всех солдат армии Беларуси, пересекающих границу с Украиной.

«Если хотя бы один белорусский солдат пересечет границу с Украиной, он будет уничтожен.

Белорусскому народу это точно не нужно. Это нужно только Путину.

Президент РФ принуждает Александра Лукашенко принять решение о вторжении белорусской армии, но тот понимает, что это будет крахом для Беларуси».

Данилов добавил, что Россия уже использует территорию Беларуси для поддержки своей агрессии против Украины, но хочет втянуть белорусов в войну еще больше.

Данилов сказал, что «рашизм», на который не обращали внимания более 20 лет, привел к началу Третьей мировой войны. И он призвал бизнес европейских стран не финансировать вооруженную агрессию, а отказаться вообще от какого-либо сотрудничества с РФ и не платить налоги в страну, которая совершает массовые убийства мирных людей.

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