Вакарчук оценил военный юмор одесситов
- 21.03.2022, 0:24
- 5,214
Фотофакт.
Украинский исполнитель Святослав Вакарчук снова посетил Одессу и подчеркнул, что у одесситов прекрасное чувство юмора даже во время войны и юмор у них самый лучший в Украине. Певец путешествует по Украине, давая концерты и поддерживая боевой дух украинцев, передает obozrevatel.com.
Вакарчук в своем Instagram опубликовал видео и отметил чувство юмора одесситов. Вакарчук показал билборд, где написано: "Русский военный корабль, ну что, ты пришел?"
"Даже во время войны Одесса остается Одессой. Русский корабль скоро дойдет... Мы – победим. Все будет хорошо", – написал Вакарчук.