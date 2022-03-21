Вакарчук оценил военный юмор одесситов 21.03.2022, 0:24

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Святослав Вакарчук

Фотофакт.

Украинский исполнитель Святослав Вакарчук снова посетил Одессу и подчеркнул, что у одесситов прекрасное чувство юмора даже во время войны и юмор у них самый лучший в Украине. Певец путешествует по Украине, давая концерты и поддерживая боевой дух украинцев, передает obozrevatel.com.

Вакарчук в своем Instagram опубликовал видео и отметил чувство юмора одесситов. Вакарчук показал билборд, где написано: "Русский военный корабль, ну что, ты пришел?"

"Даже во время войны Одесса остается Одессой. Русский корабль скоро дойдет... Мы – победим. Все будет хорошо", – написал Вакарчук.

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