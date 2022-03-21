На Киевщине жители рассказали об участи оккупантов 21.03.2022, 0:36

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Тела оккупантов складывают в воронки от мин и снарядов.

В Киевской области тела оккупантов складывают в воронки от мин и снарядов, присыпая их землей. Об этом сообщил житель пригорода Киева в сюжете «Радио Свобода».

«Они ракетами и минами бомбили мирных. У нас по селу очень много домов нет — дотла сгорели. К чему это я? В те же ямы, в воронки от их снарядов зарыты их же солдаты, пришедшие к нам с автоматом. Мы по-человечески поступили — не бросили их тела на растерзание собакам или воронам. Их не похоронили, потому что хоронить — это большая честь для таких подонков, мы их как собак в воронках прикопали», — рассказал мужчина.

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