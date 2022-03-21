Украина отвергла ультиматум российских военных о сдаче Мариуполя 11 21.03.2022, 8:12

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Ирина Верещук

В Киеве ультиматум Росии назвали «восемью страницами бреда».

Минобороны России выдвинуло Украине ультиматум с требованием вывести военных без оружия из осажденного оккупантами Мариуполя в обмен на работу гуманитарных коридоров. Об этом 20 марта сообщили "РИА Новости", информацию подтвердила "Украинской правде" вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

"Там восемь страниц с возвращением в историю и другим бредом. Они такое же письмо направили в ООН, Международный комитет Красного Креста и надеялись, что международные структуры отреагируют и начнут давить на Украину. Этого не случилось. МККК и ООН понимают, что это манипуляция России, и что это взятие в заложники людей", – сказала она.

Вице-премьер Украины подчеркнула, что "ни о каких сдачах, сложении оружия речи идти не может".

"Мы уже российской стороне об этом сообщили. Я написала: "Вы вместо того, чтобы тратить время на восемь страниц писем – откройте просто [гуманитарный] коридор". Мы сообщили ООН и МККК. Теперь ждем реакции международного сообщества", – объяснила Верещук.

Она также назвала терроризмом действия российских оккупантов по насильственному вывозу людей (в том числе детей) в РФ.

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