Британская разведка: Войска РФ продолжают пытаться обойти Николаев, хотя прогресса нет 4 21.03.2022, 8:29

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Также российские военно-морские силы продолжают блокировать украинское побережье.

Минобороны Великобритании заявило, ссылаясь на данные разведки, что российские войска все еще пытаются обойти украинский Николаев, несмотря на отсутствие прогресса.

Как говорится в сообщении ведомства, российские войска на юге Украины все еще пытаются обойти Николаев, стремясь двигаться на запад, в сторону Одессы. Хотя их силы, наступающие из Крыма, не добились особого прогресса за последнюю неделю.

"Российские военно-морские силы продолжают блокировать украинское побережье и наносить ракетные удары по целям на всей территории Украины", - добавили в министерстве.

Там предупредили, что "блокада украинского побережья может усугубить гуманитарную ситуацию в Украине и помешать поставкам жизненно важных товаров".

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