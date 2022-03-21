Что дорожает больше всего для белорусских автовладельцев вслед за долларом и евро 3 21.03.2022, 8:42

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К примеру, запчасти в нашу страну завозятся из-за рубежа и за валюту.

Белорусов среднего и старшего возраста скачком курса валют не удивишь – это уже проходили не раз. Жизнь при этом не останавливается, но содержать автомобиль становится дороже. Особенно, если цена привязана к доллару или евро, пишет abw.by.

Страховка

Стоимость полиса привязана напрямую к евро, что определено указом №531 "Об установлении размеров страховых тарифов, страховых взносов, лимитов ответственности по отдельным видам обязательного страхования". Последнее время появилось много слухов о том, что страховку все же привяжут к белорусскому рублю либо базовой величине. Прокомментировать эту информацию мы попросили заместителя генерального директора Белорусского бюро по транспортному страхованию Сергея Рабецкого:

"В настоящее время страховой тариф установлен указом №531. Никаких изменений этого документа на сегодняшний день нет. Поэтому, если вы сегодня будете оформлять страховой полис, расчет будет определяться в евро по курсу в белорусских рублях, установленному Национальным банком на этот день".

На примере Peugeot 308 с двигателем 1.6 рассчитаем стоимость страхового полиса. Еще год назад страховой взнос на год составлял 23,60 евро. Год спустя тариф остался прежним, однако уплате подлежит сумма почти на 10 евро больше. Почему? Все дело в различных коэффициентах, зависящих от стажа вождения, места оформления страховки, срока, на который страховка оформляется, количества ДТП и прочего. На примере страхового калькулятора это выглядит так:

Выходим на искомую сумму, только год назад это было 103,28 бел. рубля, а теперь 121,91 рубля.

Техническое обслуживание авто

Хочешь не хочешь, а если нравится ездить на авто без проблем, его надо обслуживать. На СТО тоже поднимают цены исходя из нынешней ситуации, говорит управляющий станцией Дмитрий:

"Услуги по техобслуживанию подорожают, в некоторых моментах значительно. Если, например, нормо-час работы сотрудника установлен в рублях и эта сумма зафиксирована, то моторные масла мы используем довольно часто импортные. Все дело в том, что производители масел устанавливают нормы допуска для конкретных автомобилей. И мы должны лить в двигатель то, что завод-изготовитель установил. Иначе, если что, нам отвечать перед клиентом. Переход на российские аналоги возможен, но вы сами видите, что и они значительно подорожали. И это неудивительно, ведь присадки к этим маслам порой все равно импортные и закупаются за валюту".

Запчасти

В основном они завозятся из-за рубежа и за валюту. Как известно, многие зарубежные производители приостановили поставки на рынки Беларуси и России.

В ответ на санкционное давление белорусские власти заговорили о транзите и ограничениях, и это существенно повлияет на рынок тех же "бэушных" запчастей, завозимых в основном из стран Балтии. Логистику, конечно же, могут изменить, но чем длиннее и тернистее путь, тем дороже становится сама запчасть.

Да, многие компоненты, те же масляные фильтры зарубежных марок, производят в России под другими брендами. Но наличие в компании-производителе иностранных активов (долей) может повлиять на производство и поставки. Виной всему те же санкции.

Топливо

Удивительное дело – топливо стало дешеветь, но это в России. Высвободившиеся из-за санкций объемы экспортируемой из соседней страны нефти сыграли в этом свою роль, как и тот факт, что белорусские НПЗ перенаправили восточным соседям свою продукцию, которую до этого поставляли за рубеж. Бензина и дизеля на рынке стало больше.

В государственных СМИ сообщают, что Россия окажет поддержку нашей экономике, в том числе и в энергетической сфере. Пока же топливо регулярно дорожает на две копейки.

Автомойки

Мойкой автомобилисты пользуются едва ли не реже, чем заправками. Что происходит с ценами на услуги?

"Ситуация пока стоит на месте, – говорит управляющий автомойкой Виктор. – Цены на услуги какие были, такие и остались, но все потому, что хватает запасов автошампуней и автохимии, в том числе и ввозимых из-за границы. Однако уже сейчас мы думаем над тем, что делать, когда запасы иссякнут. Будем переориентироваться, искать новые рынки для закупок, и это абсолютно нормально. Автошампуни, например, в Беларуси тоже производят, как и в России. Мы закупили партию, чтобы протестировать, а дальше будем принимать решение. Но я не думаю, что ценник на мойку автомобиля взлетит вверх. Если подорожание и произойдет, то незначительно".

"Бэушные" авто

Они уже подорожали. Глобальный дефицит авточипов сыграл в этом немаловажную роль – новый автомобиль купить стало сложнее и дороже. Европейская и американская "бэушка" на нашем рынке пока есть, но вспоминаем, по какому курсу валют считали еще пару месяцев назад, и какой сейчас. Поэтому для белорусского покупателя цена подержанного авто применительно к зарплате в рублях значительно выросла.

"Цены на "бэушные" автомобили начали расти еще с сентября прошлого года, потому что в самой Европе возрос спрос на них, – объясняет владелец автохауса Александр. – Пока наш авторынок на небольшой паузе, не то что полностью, движение какое-то есть, но процентов 20 от того, что было еще год назад. Плюс колебания курса валют. Люди пока в ожидании, что будет, и не тратят валюту, рассчитывая на более выгодный курс. Я лично считаю, что курс припадет, причем значительно".

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