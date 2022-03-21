Reuters: ЕС может ввести нефтяное эмбарго против РФ

Reuters: ЕС может ввести нефтяное эмбарго против РФ5
- 21.03.2022, 9:09
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Готовится пятый пакет санкций против Кремля.
Евросоюз работает над пятым пакетом санкций в отношении России, а также рассматривает вопрос о введении эмбарго на поставки нефти из РФ, пишет Reuters со ссылкой на источники.
Несмотря на четыре этапа санкций, Москва не изменила курс в отношении Украины, отмечается в статье. Из-за этого страны ЕС должны решать, вводить ли нефтяное эмбарго.
«Мы работаем над пятым раундом санкций, предлагается много новых имен», — сказал агентству на условиях анонимности высокопоставленный европейский дипломат.
Страны Балтии настаивают на нефтяном эмбарго, а Германия предостерегает от поспешных действий в отношении цен на энергоносители в Европе, которые и так высоки, говорят источники.