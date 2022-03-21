закрыть
21 марта 2022, понедельник, 10:04
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

ВСУ захватили новейшую командно-штабную машину армии оккупантов со всеми данными

5
  • 21.03.2022, 9:22
  • 10,034
ВСУ захватили новейшую командно-штабную машину армии оккупантов со всеми данными

Теперь украинским военным известны позиции врага.

Украинские защитники захватили в Николаевской области супер-трофей - новую командно-штабную машину Р-149МА1 армии РФ. Она является элементом автоматизированной системы управления войсками РФ известной как "Созвездие".

Вместе с машиной украинские воины получили и доступ к полной информации о позициях и силах врага. Об этом сообщил советник Министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

"Сразу следует отметить, что захват Р-149МА1 с максимальной вероятностью говорит о ликвидации штаба подразделения врага уровня не меньше батальона", – отметил Геращенко.

Р-149МА1 - это новейшая серийная КШМ врага, которая обеспечивает передачу оперативной информации в режиме онлайн между подразделениями на уровне бригада-полк в цифровом виде.

Информация, находящаяся на компьютерах в этой машине, имеет огромное значение, поскольку содержит полные данные о позициях и силах врага. Именно поэтому такая КШМ является супер-трофеем для ВСУ.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Кто поджег «Кроноспан»?
Кто поджег «Кроноспан»? Артем Черников
Господа офицеры, остановите войну!
Господа офицеры, остановите войну! Валерий Сахащик
Эй, кто-нибудь!
Эй, кто-нибудь! Ирина Халип
Начать блицкриг и все закончить матом
Начать блицкриг и все закончить матом Владимир Халип