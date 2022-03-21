ВСУ захватили новейшую командно-штабную машину армии оккупантов со всеми данными 5 21.03.2022, 9:22

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Теперь украинским военным известны позиции врага.

Украинские защитники захватили в Николаевской области супер-трофей - новую командно-штабную машину Р-149МА1 армии РФ. Она является элементом автоматизированной системы управления войсками РФ известной как "Созвездие".

Вместе с машиной украинские воины получили и доступ к полной информации о позициях и силах врага. Об этом сообщил советник Министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

"Сразу следует отметить, что захват Р-149МА1 с максимальной вероятностью говорит о ликвидации штаба подразделения врага уровня не меньше батальона", – отметил Геращенко.

Р-149МА1 - это новейшая серийная КШМ врага, которая обеспечивает передачу оперативной информации в режиме онлайн между подразделениями на уровне бригада-полк в цифровом виде.

Информация, находящаяся на компьютерах в этой машине, имеет огромное значение, поскольку содержит полные данные о позициях и силах врага. Именно поэтому такая КШМ является супер-трофеем для ВСУ.

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