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США предполагают, что другие страны НАТО могут ввести войска в Украину

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  • 21.03.2022, 9:32
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США предполагают, что другие страны НАТО могут ввести войска в Украину
Джо Байден
Фото: Getty Images

Байден обсудит введение миротворцев в Украину во время визита в Польшу.

Президент США Джо Байден, который едет в Европу на экстренный саммит НАТО, во время визита в Польшу обсудит вопрос введения миротворческого контингента в Украину.

Об этом сообщила посол США в ООН Линда Томас-Гринфлид, передает «Укринформ».

Она отметила, что США не собираются отправлять свои войска в Украину, но поддержат своих союзников по НАТО в случае нападения на них.

«Я не могу предположить, какие решения будут приняты на этой конференции НАТО и как НАТО отреагирует на предложение Польши (ввести миротворцев в Украину – ред.). Что я могу сказать, это то, что пока американских войск в Украине не будет. Президент ясно сказал об этом. Другие страны НАТО могут решить, что хотят вести войска на территорию Украины. Это будет решение, которое они должны принять», — подчеркнула Томас-Гринфлид.

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