«Чтобы поменять окна на балконе думаю продавать машину» 1 21.03.2022, 9:49

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Как живется в знаменитых «кукурузах» у Комаровки в Минске.

Минские «кукурузы» на Веры Хоружей — одни из самых известных домов в городе. Из-за непривычного внешнего вида на них обращал внимания любой житель города. А теперь о «кукурузах» знают и иностранцы: эти здания попали в сборник «Брутальный Восток II» польского издательства Zupagrafika. Среди картонных макетов, из которых можно собрать конструктор, теперь есть минская kukuruza. Realt узнал, как живется в этих домах.

Минские «кукурузы» — это пять ритмичных 16-этажек вдоль улицы Веры Хоружей через дорогу от Комаровского рынка. Для Минска они знаменательны не только внешним видом, слегка напоминающим кукурузные початки, но и тем, что это первые каркасные дома в Минске. Но строительство кукуруз затянулось: первая появилась в 1980-м, а пятая уже во второй половине 90-х.

«Было впечатление, что этот дом придумал кто-то очень пьющий»

Около одной из «кукуруз» встречаем Юлию. Ее семье квартира досталась в наследство около трех лет назад и «с ней надо было что-то делать».

— Когда мы только въехали, у меня было впечатление, что этот дом придумал кто-то очень пьющий или курящий. По всей квартире под потолком идет балка — в коридоре, комнате, на кухне — везде! Чтобы повесить карниз, надо очень постараться. А ребята, которые натягивали потолок, сказали, что разница высоты в одной комнате — 18 сантиметров! Здоровый человек будет так строить?.. А еще совершенно дурацкий балкон. Мне сейчас надо насобирать денег, чтобы поменять 18 окон. 18 окон! Я посчитала в прошлом году и поняла: мне либо машину продавать, либо несколько лет еще собирать деньги, чтобы поменять окна.

Балконы в «кукурузах» необычные по своей форме и просторные.

— Площадь больше 11 метров. Почти как жилая комната (она 17 «квадратов»). А смысл? Планировка в квартире абсолютно коридорная. Открывается дверь — и ты просматриваешь всю квартиру. Ее надо зонировать каким-то образом, чего-то придумывать, и сделать это трудно. Кстати, там, где у нас кухня, у кого-то, видимо, ванная комната. Ты снимаешь обои — а там черная плесень!

Соседи, по словам Юлии, в основном пожилые: «много одиноких бабушек». Квартира женщины находится на третьем этаже.

— Если выше живешь, это гораздо интереснее. Я как-то поднялась посмотреть, что видно с 16-го этажа. Конечно, это совсем другой обзор!

Расположение дома — это как раз тот момент, который нравится Юлии.

— Я всю жизнь жила в Сухарево и думала, что это город в городе. Оказывается, что город есть и в центре, — улыбается женщина.— Все, куда раньше приходилось ездить, находится в шаговой доступности. Это очень приятно, безусловно.

«Ничего завидного в этих кукурузах нет»

Валентина живет в «кукурузе» уже 30 лет. До этого 15 лет отстояла на очереди, а потом как сотрудница министерства строительства получила квартиру. В ее доме, говорит, из министерства три семьи, остальные соседи тоже были связаны со сферой строительства.

— Сейчас много людей поменялось, уже многих даже зрительно не знаю, много кто поумирал за 30 лет. А раньше все друг друга знали. Сейчас многие сдают свои квартиры — это здесь выгодно. Раньше брали 250 долларов за однокомнатную. А рядом со мной квартира — ее сдают все 30 лет. Пару лет назад в нашем доме продали двухкомнатную квартиру за 90 тысяч долларов, потом стали дешевле.

На вопрос о том, что нравится в домах, Валентина отвечает:

— А что нравится? Живем, да и все. Очень дорого за квартиру платить. Я одна в двухкомнатной, 125 рублей отдала за коммунальные, 50 из них за отопление. Но в квартирах тепло, ничего не могу сказать. Это еще экономлю воду, а света у меня 100 киловатт в месяц. Все лифты исписаны. Уборка у нас в подъезде — ну так. Ничего завидного в этих кукурузах нет. Кроме того что тепло в квартирах. Но мы и платим сколько!

Валентина жалуется, что дому нужен ремонт.

— У нас был косметический больше 20 лет назад. На этажах некоторые делали сами. Мы тоже года четыре назад сбросились, наняли рабочего. Он нам за 100 рублей сделал ремонт. Сосед принес ведро краски откуда-то. А на некоторые этажи заходишь — вообще страшно. Но вестибюль большой, просторный дом и квартиры просторные. В первом доме почище, а у нас и с мусором проблемы есть: здесь арендуют помещения кафе, магазины, аптека. Все сюда сваливают коробки, и ветер несет все.

«Почти половина квартир в этих домах сдается»

Одна из пяти «кукуруз», которая ближе всего к Комаровке, относится к товариществу, остальные — к ЖЭСу.

— Я не хочу наговаривать, можно просто посмотреть: как выглядят наши мусорные баки, и как в остальных домах, — улыбается председатель товарищества Василий Барановский. — А в дом можно даже и не заходить, и так все видно. У нас свой сантехник и электрик, всегда быстро реагируем. На первом этаже сидит вахтер, есть шлагбаум и видеонаблюдение.

Василий Викторович с 1997-го года жил в «кукурузе», а пару лет назад переехал в Лошицу, поближе к детям и теще.

— Построили новую квартиру, а в новой же жить лучше, чем в старой, — улыбается. — Но пока председателя здесь не найдут, буду тянуть эту лямку за копейки. Дом этот не проблемный, но есть нюансы, которые достались мне сразу после заселения. Например, дали штраф за то, что была неправильно сделана вентиляция. Оказался крайним, за деньги товарищества исправляли.

Большинство жильцов, рассказывает Василий Викторович, пенсионного возраста, а почти половина квартир сдается в аренду.

—Владельцев сменилось совсем немного — за все время человек 10 только. Я всех знаю лично, и детей их, и внуков. Где-то у кого-то случится что — обязательно надо прийти.

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