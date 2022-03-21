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Украинский рэпер YARMAK: Белорусы, у вас есть шанс

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  • 21.03.2022, 9:52
  • 1,062
Украинский рэпер YARMAK: Белорусы, у вас есть шанс

Белорусский народ может быть свободным.

Украинский музыкант YARMAK, который защищает страну с оружием в руках, записал обращение к белорусам:

— Это видео я записывал в музее Второй Мировой Войны от которой Украина и Беларусь пострадали больше всего! Сегодня русские фашисты беспощадно бомбят ракетами мирное население, потому что в сухопутном столкновении они горят как угольки!

Мы никогда не простим русских оккупантов!! Белорусы, не идите на преступление и безумство, у вас есть шанс остаться живыми и с незапятнанной совестью! Сегодня Беларусь по-настоящему оккупирована и только Вы сами решаете быть свободным и сильным народом или пойти кровавой рабской тропой! Верю в Ваше благоразумие! Живе Беларусь!

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