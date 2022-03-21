Эксперты ожидают сокращения российской экономики вдвое из-за путинской войны 6 21.03.2022, 10:06

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Новые санкции Запада могут затронуть энергетический сектор.

В США замдиректора Национального экономического совета Далип Сингх сказал CBS, что ожидает сокращения российской экономики в два раза по сравнению с тем, какой она была до вторжения России в Украину, пишет "Коммерсант". Сингх добавил: "Мы не гордимся страданиями российского народа".

Эксперты Allianz до Standard Chartered ранее опубликовали прогноз, согласно которому ВВП России в 2022 году снизится на 5,7%. Инфляция ожидается на уровне 18,2%.

Напомним, что Евросоюз, США, Великобритания и другие страны ввели санкции против России в ответ на военную спецоперацию на территории Украины, которая началась рано утром 24 февраля по приказу Владимира Путина. Санкции затронули Центробанк, ведущие российские банки, госкорпорации, заводы, управление Министерства обороны, чиновников и бизнесменов.

"Коммерсант" привел слова Сингха: "Мы можем расширить наши санкции. Принять меры, ввести санкции, которые мы уже применяли, применить их в отношении большего количества целей. <...>

По словам представителя Белого дома, ограничения могут затронуть стратегически важные направления российской экономики, такие как нефть и газ. "Я не хочу их конкретизировать, но думаю, что Путин знает, о чем речь", — добавил он.

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