Украинские десантники уничтожили подразделение предателей из оккупированного Крыма 13 21.03.2022, 10:09

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В свое время они изменили присяге.

80 отдельная десантно-штурмовая бригада ВСУ уничтожила подразделение предателей из оккупированного Перевального (Крым).

Об этом сообщает Telegram-канал "Оперативный ВСУ".

До аннексии Крыма в Перевальном базировалась 36 бригада морская пехота и подразделения специального назначения. Часть военных не вышла из полуострова, предала присягу и в 2022 году пришла воевать против Украины.

"Предателей уничтожено, теперь они 200-е со 126-й бригады береговой обороны Черноморского флота РФ", - говорится в сообщении.

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