Украинские десантники уничтожили подразделение предателей из оккупированного Крыма

Украинские десантники уничтожили подразделение предателей из оккупированного Крыма13
- 21.03.2022, 10:09
- 14,026
В свое время они изменили присяге.
80 отдельная десантно-штурмовая бригада ВСУ уничтожила подразделение предателей из оккупированного Перевального (Крым).
Об этом сообщает Telegram-канал "Оперативный ВСУ".
До аннексии Крыма в Перевальном базировалась 36 бригада морская пехота и подразделения специального назначения. Часть военных не вышла из полуострова, предала присягу и в 2022 году пришла воевать против Украины.
"Предателей уничтожено, теперь они 200-е со 126-й бригады береговой обороны Черноморского флота РФ", - говорится в сообщении.