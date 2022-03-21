На Национальном стадионе в Варшаве создан массовый пункт приема беженцев из Украины 1 21.03.2022, 10:15

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Фото: tvn24.pl

На главном стадионе Польши они могут получить идентификационный номер (PESEL).

С 19 марта беженцам из Украины для получения персонального идентификационного номера PESEL в Варшаве не нужно стоять в длинных очередях, сообщает «Польское радио».

С субботы 19 марта на Национальном стадионе в Варшаве действует массовый пункт присвоения беженцам из Украины персонального идентификационного номера PESEL. Этот номер нужен для оформления необходимых документов по легализации пребывания, получения пособий, медицинской помощи, образования и других процедур в учреждениях Польши.

Заявления принимаются одновременно на 100 стойках. Пункт действует с 8 часов утра, но очередь установилась намного раньше. У ворот, где скапливаются люди, регулярно передаются объявления на украинском языке. Информация нацелена именно на то, чтобы сократить долгое ожидание:

«Приходите в любой день на протяжении недели, с 8.00 до 16.00. Центр будет работать, не стоит создавать очереди».

Центральный пункт присвоения беженцам номера PESEL расположен в восточной части стадиона, рядом с главной регистратурой. За его организацию и работу отвечает правительство Республики Польша и администрация Варшавы.

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