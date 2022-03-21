С выставки в центре Минска сняли антивоенные картины 5 21.03.2022, 10:21

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Посмотрите, что не понравилось лукашистам.

В минском Дворце искусства 17 марта открылась персональная выставка гродненского художника-монументалиста Сергея Гриневича «Демография». Но зрители смогли увидеть не все его работы. Некоторые не прошли цензуру. Об этом Гриневич сообщил на своей странице в «Фейсбуке», пишет zerkalo.io.

Художник поделился изображениями этих работ в социальной сети, а также добавил, что еще некоторые работы он снял сам «на этапе самоцензуры».

Выставка Гриневича будет работать до 3 апреля 2022 года во Дворце искусства (Минск, ул. Козлова 3). Она открыта каждый день с 11 до 20 часов (выходной — понедельник).

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