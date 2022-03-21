Арестович: Сдаться или нет — мы всегда выбираем сами 8 21.03.2022, 10:37

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Алексей Арестович

Усталости и апатии нужно противостоять.

РФ выбрала попытку устроить вторую волну нападений, и в ближайшее время могут посыпаться новости вроде «белорусские войска перешли границу» или «Россия откуда ни возьмись набрала резервов и нападает», опять удары по городам, переговоры… Внешних поводов для разочарований и усиления усталости будет очень много, — предупреждает в видео, опубликованном unian.net советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович. — Сейчас начинается настоящая война. А выигрывает только тот, кто воюет, сколько может, а потом воюет, сколько надо.

Сейчас мы все поделимся на тех, кто устал, не может, в апатии, проломался, не может в себе найти силы, болеет, но все-таки идет вперед. И тех, кто с удовольствием воспользуется вышеозначенными поводами для того, чтобы растечься, как медуза.

Арестович, которого называют «главным психотерапевтом Украины», говорит, что явление психологического обвала в данный период, когда идет уже 26-ой день войны, практически неизбежно в силу накопленной усталости. Он призывает противостоять этому.

— Надо понимать, что Бог не посылает человеку испытаний, с которыми он не может справиться. Когда человек говорит, у меня нет сил, все, опускаю руки и падаю, это его личное решение. Это не внешняя ситуация его победила.

У спортсменов есть такое понятие — сила характера, когда бежать уже не могу, но должен. Сейчас мы все поделимся. И тех, кто сможет бежать и идти до победы, к сожалению, будет меньше, чем тех, кто сломается. Не для всех война — стихия.

Отказ от борьбы — это как отказ от бега: не хочу бежать, не могу. Но так не бывает! Пока ноги есть, человек может бежать, может идти, может ползти. Но когда человек отказывается, это всегда его личный выбор, и потом у вас не будет оправданий перед самим собой.

Человек всегда может удержать психологическую планку. Это его личный выбор. Перед любой по объему силой испытаний. Война — это жестокое столкновение с реальностью. Очень многие люди его не выдерживают, многие, кто хорохорился восемь лет и кричал «мы всех порвем», растеклись.

Война всегда показывает, кто есть кто. В этом столкновении с реальностью нужно очень много воли и силы, чтобы удержаться. Воля — это выбор, а выбор всегда происходит по одному и тому же принципу. Сдаться или нет — мы всегда выбираем сами.

Не сдавайтесь! Давайте будем среди тех людей, которые не сдались, которые пробежали сначала, сколько могут, а потом —сколько надо, — призвал Алексей Арестович.

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