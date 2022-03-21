«Приехал забирать заказ, а денег не хватает даже на половину» 9 21.03.2022, 10:40

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Автомобилисты – о стремительном росте цен.

С наступлением весны многие водители задумываются о замене расходников и комплектующих. Но в этом году цены на автотовары резко пошли вверх из-за войны в Украине и последовавшего за этим роста курса валют и ухода с российского рынка некоторых производителей автозапчастей. Реакцию автовладельцев на быстро меняющиеся ценники «собрал» intex-press.by.

«Цена выросла на 70%»

У жительницы Барановичей Виктории и ее супруга есть автомобиль, который, по ее словам, их «кормит». Недавно в машине возникла проблема с двигателем, потребовалось купить запчасти для его ремонта.

– Обычная, казалось бы, ситуация. Муж заказал все необходимое, подготовил деньги на ту сумму, которую нам выставили, – рассказывает Виктория. – На следующий день он приехал забирать запчасти, а сотрудник магазина разворачивает экран монитора и говорит, что цена за все будет вот такая. Выше примерно на 70%! Муж был в шоке и не знал, что делать. Надо срочно чинить автомобиль, а денег не хватает даже на половину того, что было в заказе.

Продавец, по словам девушки, объяснил резкий рост цены тем, что изменился курс доллара, от которого зависит стоимость товара.

– Пришлось, как говорится, «поскрести по сусекам», одолжить у знакомых, ведь машина нас кормит, – отмечает Виктория. – И самое ужасное, что цены и дальше будут расти. Сами продавцы говорили нам, что сейчас, пока мы разговариваем по телефону, мы вам называем такую цену, но не гарантируем, что пока вы до нас доедете, она такой же и останется.

Автовладелец Алексей говорит, что собирался поменять аккумулятор, который после зимы начал быстро разряжаться.

– Всегда брал импортный, так как доверия к нашим производителям особо нет. Зашел в интернет, увидел цены и решил повременить с покупкой. Буду ездить до тех пор, пока нынешний аккумулятор полностью не сядет. А там глядишь, может, и цены станут адекватными, – поясняет мужчина. – Ну, а если нет, то пешком будем все ходить или на велосипеды пересядем.

Водитель Сергей тоже решил повременить с покупкой. Ему, правда, хотелось заменить масло в машине. Привык, говорит, два раза в год менять, чтобы двигатель исправно работал.

– Сейчас же, с этими новыми ценами, либо переходить на новополоцкие масла, к которым я относился всегда с недоверием, либо же заливать немецкое масло, которое сейчас едва ли не «золотое», раз в год и надеяться, что для нормальной работы двигателя будет хватать и этого, – отмечает собеседник.

Сегодня 100 рублей, завтра – 130

Продавцы автозапчастей не скрывают, что «сами в шоке» и что не успевают переписывать ценники.

– Когда валюта начала свой рост, все и началось. Раньше канистра моторного масла стоила 80 рублей, сейчас – в районе 250 рублей, – рассказывает Андрей, продавец одного из магазинов города Барановичи. – Но на моторное масло мы еще можем сдерживать рост цены, если продаем его на розлив. Но люди не всегда доверяют таким маслам, так как думают, что мы нальем им не импортный и брендовый продукт, а наш – белорусский, или же российский.

По словам мужчины, они работают «с программами, которые обновляют ценники» на ассортимент автозапчастей.

– Сегодня программа показывает, что заказать эту деталь стоит 100 рублей, а завтра захожу в нее и вижу, что заказ той же запчасти стоит 130 рублей, – поясняет он. – Не знаю, как другие автомагазины в таких случаях поступают, но мы сохраняем ту цену, по которой человек успел сделать заказ.

На вопрос как реагируют люди, когда приходят в магазин за запчастями для своих «ласточек», Андрей отвечает:

– Кто-то в шоке, некоторые начинают нервничать, злиться и выливать свой негатив на продавцов. Мы пытаемся объяснить, почему так происходит, и люди вроде как головой все понимают, но все равно отказываются верить, что то, что они покупали еще несколько месяцев назад, подорожало в несколько раз.

«Ситуация плачевная, в первую очередь для простых людей»

Владислав занимается ремонтом автомобилей на СТО. Он отмечает, что расценки на ремонт всегда зависели от курса валюты, но сейчас «ситуация плачевная».

– В первую очередь для простых людей. Мало того, что сейчас они будут платить огромные деньги за сами комплектующие, которые необходимы для ремонта, так теперь они будут платить больше и тем, кто непосредственно будет чинить автомобиль, – поясняет мужчина.

Владислав говорит, что цена на то, чтобы поменять фильтр и масло, раньше начиналась от 100 рублей, и в эту стоимость была включена и сумма за работу. Сейчас такая услуга обойдется в сумму не менее 200 рублей.

– Я и сам столкнулся с тем, что в моей машине нужно было поменять коробку передач. До всей этой ситуации мне бы это обошлось в 400 рублей. Сейчас отдам 900. А все из-за курса доллара и добавочной суммы рисков, которые вкладывают в стоимость запчастей поставщики, – объясняет специалист.

По его мнению, из-за таких цен люди начнут экономить. И не только на автозапчастях и комплектующих, но и на услугах СТО.

– Автовладельцы, чтобы сэкономить, сами начнут пытаться чинить свои автомобили, – резюмирует Владислав.

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