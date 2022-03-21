США держат в тайне потенциальные меры против Китая 6 21.03.2022, 10:53

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Белый дом ответит, если Пекин поддержит Россию.

Заместитель советника президента США Джо Байдена по нацбезопасности Далип Сингх отказался подробно рассказать, какие меры подготовил Белый дом для Китая на случай, если Пекин поможет России в вопросах, связанных с войной против Украины, сообщает «Интерфакс-Украина».

«Это остается тайной», - сказал Далип Сингх в интервью телеканалу CBS, в ответ на вопрос журналистки о том, могут ли США ввести санкции против Китая.

Далип Сингх также напомнил, что во время недавнего разговора президента США Джо Байдена с китайским лидером Си Цзиньпином Байден четко объяснил Пекину вопрос о любой поддержке вторжения РФ и любой помощи, которую он может оказать России в обходе санкций.

«Мы также ясно дали понять, какими будут последствия», - заявил Сингх.

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