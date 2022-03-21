закрыть
21 марта 2022, понедельник, 11:57
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Минский аэропорт сообщил об отмене еще нескольких рейсов

5
  • 21.03.2022, 11:17
  • 5,306
Минский аэропорт сообщил об отмене еще нескольких рейсов

С 27 марта начнет действовать весенне-летнее расписание полетов.

Национальный аэропорт «Минск» сообщил об отмене нескольких рейсов. Пресс-служба учреждения предупреждает, что с 27 марта начнет действовать весенне-летнее расписание полетов, в связи с чем по отдельным направлениям изменится время выполнения рейсов.

До 26 марта включительно Turkish Airlines отменяет рейсы из Стамбула в Минск.

Российская авиакомпания «Азимут» не полетит из Минеральных Вод в Минск и обратно 24 марта, из Краснодара — 26 марта.

«Белавиа» сообщила об отмене рейсов в Тель-Авив на 24 и 27 марта, 23 марта не состоится рейс авиакомпании в Краснодар.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Кто поджег «Кроноспан»?
Кто поджег «Кроноспан»? Артем Черников
Господа офицеры, остановите войну!
Господа офицеры, остановите войну! Валерий Сахащик
Эй, кто-нибудь!
Эй, кто-нибудь! Ирина Халип
Начать блицкриг и все закончить матом
Начать блицкриг и все закончить матом Владимир Халип