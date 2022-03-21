Минский аэропорт сообщил об отмене еще нескольких рейсов 5 21.03.2022, 11:17

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С 27 марта начнет действовать весенне-летнее расписание полетов.

Национальный аэропорт «Минск» сообщил об отмене нескольких рейсов. Пресс-служба учреждения предупреждает, что с 27 марта начнет действовать весенне-летнее расписание полетов, в связи с чем по отдельным направлениям изменится время выполнения рейсов.

До 26 марта включительно Turkish Airlines отменяет рейсы из Стамбула в Минск.

Российская авиакомпания «Азимут» не полетит из Минеральных Вод в Минск и обратно 24 марта, из Краснодара — 26 марта.

«Белавиа» сообщила об отмене рейсов в Тель-Авив на 24 и 27 марта, 23 марта не состоится рейс авиакомпании в Краснодар.

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