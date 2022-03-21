Минский аэропорт сообщил об отмене еще нескольких рейсов

Минский аэропорт сообщил об отмене еще нескольких рейсов5
- 21.03.2022, 11:17
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С 27 марта начнет действовать весенне-летнее расписание полетов.
Национальный аэропорт «Минск» сообщил об отмене нескольких рейсов. Пресс-служба учреждения предупреждает, что с 27 марта начнет действовать весенне-летнее расписание полетов, в связи с чем по отдельным направлениям изменится время выполнения рейсов.
До 26 марта включительно Turkish Airlines отменяет рейсы из Стамбула в Минск.
Российская авиакомпания «Азимут» не полетит из Минеральных Вод в Минск и обратно 24 марта, из Краснодара — 26 марта.
«Белавиа» сообщила об отмене рейсов в Тель-Авив на 24 и 27 марта, 23 марта не состоится рейс авиакомпании в Краснодар.