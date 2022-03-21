Невзоров: Весь мир сейчас хочет лишь одного 9 21.03.2022, 11:30

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Александр Невзоров

Желание увидеть эти два слова сейчас велико и непобедимо.

Российский публицист Александр Невзоров заявил об одном желании, которое сейчас объединяет все человечество. Впервые за 80 лет весь мир хочет лишь одного - смерти Путина.

Об этом Невзоров рассказал в ходе своего выступления в Тель-Авиве (Израиль). Ролик с его речью уже размещен на YouTube, пишет unian.net.

"Миллионы людей просыпаются и тычат пальцами в свои гаджеты, звонят в надежде, что они увидят заголовки газет - "Путин мертв". Они не видят этого. Притом, что желание увидеть эти два слова, всего-навсего два слова, сейчас настолько велико и настолько непобедимо у всего цивилизованного человечества, что мы можем только констатировать, что, увы, мысли и эмоции они не материализуются", - рассказал Невзоров.

Как отметил публицист, несмотря на желания всего мира Путин в порядке. Несмотря на все беды, которые он наносит Украине, он все равно еще жив.

"Это существо чувствует себя великолепно. Более того, у него идеальное, как выразился его пресс-секретарь Песков, эмоциональное состояние, стабильное. Такое, как и должно быть у человека, по приказу которого убили тысячи человек, и погибли уже десятки тысяч, снесены города, снесены дети, разорваны пополам старики-старушки. А у него идеально-стабильное состояние...", - сказал Невзоров.

По словам журналиста, он очень зол на то, что сейчас его роль - говорить правду. Невзоров отмечает, что он уже "слишком стар" для всего этого, но судьба снова втянула его в такие обстоятельства.

Миллионы и сотни миллионов людей просыпаются с надеждой на смерть Путина, указал он. Это полномасштабная война, по словам Невзорова, является войной одного человека. Она не вызвана какими-то территориальными спорами, враждой или религией.

"Ничего этого нет. Есть только маниакальщина, конспирология, безумие", - указал Невзоров.

Публициист отметил, что не знает, как именно умрет Путина. Его могут убить люди из его же окружения, он может закончить как Бен Ладен.

"Но этот момент будет целебным, важным и предельно желанным... И это выбор Путина. В ту секунду, когда эти слова перестанут быть просто словами, все заканчивается. Возвращаются на базы истребители, глохнут двигатели танков. Открываются люки, откуда вылезают изумленные морды рязанских мальчишек с поднятыми руками... В эту секунду заканчивается тот озноб, в котором все вынуждены жить", - заявил Невзоров.

По словам журналиста, война закончится в случае смерти Путина. Ведь причина тому, что сейчас происходит, указал Невзоров, в воспаленной конспирологии и исторической безграмотности одного человека.

Будучи подростком Путин впитал "патетику о нацистах", указал Невзоров. А если бы он верил в инопланетян и увлекался этой темой, то сейчас бы все пропагандисты РФ "завывали" о марсианах, которые якобы забрали всю власть в Киеве.

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