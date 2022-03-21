«Надеюсь, никто никогда не увидит того, что видел я» 1 21.03.2022, 11:47

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Манолис Андрулакис

Фото: REUTERS/Louiza Vradi

Греческий дипломат, покинувший блокадный Мариуполь, сравнил его с Герникой и Алеппо.

Мариуполь станет еще одним городом, полностью разрушенным войной, сказал генеральный консул Греции в Мариуполе Манолис Андрулакис. Он стал последним европейским дипломатом, покинувшим город.

Андрулакис, сообщает Reuters, помог сотням граждан Греции и этнических греков эвакуироваться из осажденного украинского города, который постоянно обстреливают и бомбят российские войска. Сам он смог выехать из Мариуполя только 15 марта вместе с десятью другими греками. Еще четыре дня прошло, прежде чем он смог добраться до Молдовы, а оттуда через Румынию вернуться на родину.

— Надеюсь, никто никогда не увидит того, что видел я, — сказал дипломат журналистам в аэропорту Афин. — Мариуполь станет одним из городов, которые были полностью разрушены войной. Нет нужды напоминать их названия — Герника, Ковентри, Алеппо, Грозный, Ленинград.

В Мариуполе с византийских времен живет много выходцев из Греции. По данным греческого МИД, во время войны в городе были убиты не менее десяти этнических греков, эвакуировать удалось около 150 человек, среди которых также граждане Греции и члены экипажей греческих судов.

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