Генштаб ВСУ опубликовал данные катастрофических потерь российских оккупантов

Генштаб ВСУ опубликовал данные катастрофических потерь российских оккупантов14
- 21.03.2022, 11:52
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Потери врага, по данным Украины, продолжают увеличиваться.
Вторгшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести огромные потери.
Об этом сообщает пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 21.03 ориентировочно составили:
личного состава - около 15000 человек,
танков ‒ 498 ед,
боевых бронированных машин ‒ 1535 ед,
артиллерийских систем – 240 ед,
РСЗО - 80 ед,
средства ПВО - 45 ед,
самолетов – 97 ед,
вертолетов - 121 ед,
автомобильной техники - 969 ед,
корабли/катера - 3 ед,
цистерн с ГСМ - 60,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 24.