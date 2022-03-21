Генштаб ВСУ опубликовал данные катастрофических потерь российских оккупантов 14 21.03.2022, 11:52

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Потери врага, по данным Украины, продолжают увеличиваться.

Вторгшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести огромные потери.

Об этом сообщает пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 21.03 ориентировочно составили:

личного состава - около 15000 человек,

танков ‒ 498 ед,

боевых бронированных машин ‒ 1535 ед,

артиллерийских систем – 240 ед,

РСЗО - 80 ед,

средства ПВО - 45 ед,

самолетов – 97 ед,

вертолетов - 121 ед,

автомобильной техники - 969 ед,

корабли/катера - 3 ед,

цистерн с ГСМ - 60,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 24.

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