Московский аэропорт Шереметьево отправил в простой 40% персонала
- 21.03.2022, 11:53
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Санкции против РФ уже наносят мощнейший экономический урон.
В России московский аэропорт Шереметьево отправил в простой до 7000 сотрудников (около 40% персонала) из-за «критического» снижения пассажиропотока на фоне санкций против российской авиаотрасли. Аэропорт ранее объявил о приостановке всех инвестпроектов, закрыл одну из полос и уже третий с 2020 года терминал
Московский аэропорт Шереметьево отправил в простой 40% персонала на фоне санкций, введенных против российской авиаотрасли в ответ на войну России против Украины. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источник в аэропорту и приказ гендиректора Шереметьево Михаила Василенко.
Согласно документу, решение было принято по «не зависящим от работодателя и работников» причинам и в связи с «критическим снижением пассажиропотока» на фоне санкций закрытия воздушного пространства ряда стран.