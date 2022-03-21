Московский аэропорт Шереметьево отправил в простой 40% персонала 21.03.2022, 11:53

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Санкции против РФ уже наносят мощнейший экономический урон.

В России московский аэропорт Шереметьево отправил в простой до 7000 сотрудников (около 40% персонала) из-за «критического» снижения пассажиропотока на фоне санкций против российской авиаотрасли. Аэропорт ранее объявил о приостановке всех инвестпроектов, закрыл одну из полос и уже третий с 2020 года терминал

Московский аэропорт Шереметьево отправил в простой 40% персонала на фоне санкций, введенных против российской авиаотрасли в ответ на войну России против Украины. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источник в аэропорту и приказ гендиректора Шереметьево Михаила Василенко.

Согласно документу, решение было принято по «не зависящим от работодателя и работников» причинам и в связи с «критическим снижением пассажиропотока» на фоне санкций закрытия воздушного пространства ряда стран.

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