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«Почти всю дивизию разбили уже. Командующего судить хотят»

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  • 21.03.2022, 13:25
  • 33,696
«Почти всю дивизию разбили уже. Командующего судить хотят»

Российский оккупант в разговоре с женой рассказал, что армией Путина руководят некомпетентные генералы.

"Проверки" боеготовности подразделений перед вторжением в Украину проводились в сауне за рюмкой.

Об этом захватчик рассказал в перехваченном телефонном разговоре, пишет unian.net.

Россиянин отметил, что в первые дни вторжения украинские защитники разбивали целые колонны оккупантов.

"Командование армии у нас просто уроды конченые. Обоср*лись, блин, почти всю дивизию разбили уже. Да, говорят, командующего судить хотят. Ну, за то, что неграмотно спланировано все это. Да, потому что у нас дивизия вообще неподготовленная была. Техники сколько нерабочей было, ни имущества, ничего не выдали, ничего на свете. У нас из Москвы когда приехала проверка... Пацаны рассказывали, приезжала вот перед этим всем, в декабре-ноябре. Они же все знали и приезжали проверять... Они (проверка и командование дивизии - УНИАН) поехали в сауну, в отель там. "Поляны" накрывали цели. Бабки давали, они такие: "Ну, хорошо, тогда нормально у вас будет, напишем "все хорошо" и все", - рассказал оккупант.

Захватчик добавил, что командиры докладывают генералам о потерях среди личного состава и техники, но тот "отмалчивается".

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