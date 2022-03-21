В России теперь будут показывать индийское, латиноамериканское и южнокорейское кино

В России теперь будут показывать индийское, латиноамериканское и южнокорейское кино21
- 21.03.2022, 12:24
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Назад в СССР.
Ряд российских киносетей решили заморозить стоимость билетов и на продукцию кинобаров, пишут «Ведомости» со ссылкой на руководителей этих сетей.
Решение вызвано желанием сетей сохранить зрителя в отсутствие высоко востребованного контента после отказа главных голливудских кинокомпаний показывать свои фильмы в России после военного вторжения в Украину. Поход в кино, по словам руководителей сетей, является одним из самых популярных видов досуга в России.
Показывать киносети собираются российские фильмы и кинохиты, советскую и зарубежную классику, а также индийские, латиноамериканские и южнокорейские фильмы. Лидером по сборам в прошлый уикэнд стал концерт BTS.