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В России теперь будут показывать индийское, латиноамериканское и южнокорейское кино

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  • 21.03.2022, 12:24
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В России теперь будут показывать индийское, латиноамериканское и южнокорейское кино

Назад в СССР.

Ряд российских киносетей решили заморозить стоимость билетов и на продукцию кинобаров, пишут «Ведомости» со ссылкой на руководителей этих сетей.

Решение вызвано желанием сетей сохранить зрителя в отсутствие высоко востребованного контента после отказа главных голливудских кинокомпаний показывать свои фильмы в России после военного вторжения в Украину. Поход в кино, по словам руководителей сетей, является одним из самых популярных видов досуга в России.

Показывать киносети собираются российские фильмы и кинохиты, советскую и зарубежную классику, а также индийские, латиноамериканские и южнокорейские фильмы. Лидером по сборам в прошлый уикэнд стал концерт BTS.

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