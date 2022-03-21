Дмитрий Быков: Лубянку, может, и отмоешь, а Лужники уже никак 5 21.03.2022, 12:30

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Дмитрий Быков

О митинге в столице РФ.

Российский публицист и поэт Дмитрий Быков отреагировал на выступление Путина на митинге в Лужниках. Стих был опубликован в «Новой газете».

Два главных символа эпохи —

Лубянка-мать и Лужники:

При трезвом взгляде оба плохи,

Но первый лучше, мужики.

Два главных знака нашей бездны,

Страны, сидящей на колу,

И оба Путину любезны

И начинаются на «Лу».

(С них начинается и лужа,

В какую сел пропагандон,

И вождь Лука — куда уж хуже, —

И Луговой, и Лугандон —

Но правят родиной любимой

Лубянка-мать и Лужники,

Народ верховный и глубинный,

Каратели и пошляки.)

Но фиг ли спрашивать с Лубянки?

В отчизне все ее бранят.

Любой, хоть высосав полбанки,

Вам скажет, что Лубянка — ад.

В садизме там поднаторели,

Умом же — сплошь порожняки.

Их не отмоешь, в самом деле.

Иное дело — Лужники.

Вам всякий скажет без запинок,

Кто там играл и кто певал!

Там, правда, был когда-то рынок —

Но ведь не пыточный подвал!

Теперь там речь толкает Путин

В броневике-пуховике,

Машков, чей взор привычно мутен —

И та же муть на языке,

И Симоньян, и Канделаки,

И ряд запутинских Певцов…

На всех воинственные знаки,

У всех ухмылки подлецов.

Да, Лужники — портрет народа:

Его талантов и щедрот.

От генетического кода

Осталось только это вот:

Кому зачет, кому по штуке

Стремглав мельчающих рублей,

А кто со зла, а кто — со скуки,

Поскольку вместе веселей,

Но есть и множество идейных,

Уже взбесившихся почти,

Готовых за своих вождей,

Порвать очкарика в клочки —

На фронт их, ясно, не заманишь,

Но куражу не занимать —

Не за подачку, не за мани ж!

За русский мир, ядрена мать!

И раз идет такая пьянка

(А мы уже сроднились с ней),

То лучше все-таки Лубянка:

Она понятней и честней.

Народ пошел ужасно прыткой:

Не психодрама, а ситком.

Там предают себя под пыткой,

А здесь под песни, с хохотком.

Боюсь, Россию не отмолишь.

Ее прибрал Господень враг.

Лубянку, может, и отмоешь,

А Лужники уже никак.

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