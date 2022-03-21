Глава Минобороны Украины: РФ уже не мечтает захватить Киев 1 21.03.2022, 12:33

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Алексей Резников

Мариуполь спасает украинскую столицу.

Планы Российской Федерации захватить Киев сорваны, агрессор получает отпор на многих направлениях, заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

«Враг уже не мечтает захватить Киев, захлебнулся в Черниговской и Сумской областях, получает болезненные удары под Харьковом, в Николаевской, Херсонской и Луганской областях», — сказал Резников в обращении, опубликованном в «Фейсбуке» Минобороны 21 марта.

Он подчеркнул огромную роль защитников Мариуполя в разрушении планов противника и активизации обороны.

«Благодаря их самоотверженности и сверхчеловеческому мужеству спасены десятки тысяч жизней по всей Украине. Мариуполь сегодня спасает и Киев, и Днепр, и Одессу. Все должны это понимать», - заявил Резников.

Каждый, кто сейчас держит оборону, выигрывает драгоценное время, которое позволяет усилить Украину, убежден глава Минобороны.

По его словам, в Кремле уже не знают, как объяснять происходящее.

«Ведь за эти дни они похоронили в регионах России больше солдат, чем официально признали свои потери. Ложь им уже не помогает, а правда пугает», — сказал министр.

Защитники Украины, сообщил Резников, почти полностью уничтожили целый ряд российских танковых, десантно-штурмовых, инженерных и других считавшихся подразделений, считавшихся «элитными», вместе с их руководителями.

«С начала полномасштабного вторжения наши воины сбили почти 100 самолетов и 120 вертолетов, уничтожили почти 500 танков и полторы тысячи боевых бронированных машин россиян», - рассказал он.

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