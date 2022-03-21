Глава Минобороны Украины: РФ уже не мечтает захватить Киев

Глава Минобороны Украины: РФ уже не мечтает захватить Киев1
- 21.03.2022, 12:33
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Мариуполь спасает украинскую столицу.
Планы Российской Федерации захватить Киев сорваны, агрессор получает отпор на многих направлениях, заявил министр обороны Украины Алексей Резников.
«Враг уже не мечтает захватить Киев, захлебнулся в Черниговской и Сумской областях, получает болезненные удары под Харьковом, в Николаевской, Херсонской и Луганской областях», — сказал Резников в обращении, опубликованном в «Фейсбуке» Минобороны 21 марта.
Он подчеркнул огромную роль защитников Мариуполя в разрушении планов противника и активизации обороны.
«Благодаря их самоотверженности и сверхчеловеческому мужеству спасены десятки тысяч жизней по всей Украине. Мариуполь сегодня спасает и Киев, и Днепр, и Одессу. Все должны это понимать», - заявил Резников.
Каждый, кто сейчас держит оборону, выигрывает драгоценное время, которое позволяет усилить Украину, убежден глава Минобороны.
По его словам, в Кремле уже не знают, как объяснять происходящее.
«Ведь за эти дни они похоронили в регионах России больше солдат, чем официально признали свои потери. Ложь им уже не помогает, а правда пугает», — сказал министр.
Защитники Украины, сообщил Резников, почти полностью уничтожили целый ряд российских танковых, десантно-штурмовых, инженерных и других считавшихся подразделений, считавшихся «элитными», вместе с их руководителями.
«С начала полномасштабного вторжения наши воины сбили почти 100 самолетов и 120 вертолетов, уничтожили почти 500 танков и полторы тысячи боевых бронированных машин россиян», - рассказал он.