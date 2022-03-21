В Беларуси возобновляют прием документов на апостиль 21.03.2022, 12:55

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В Минске сразу же выстроилась очередь.

Главное консульское управление МИД 21 марта возобновило прием документов на апостиль. У учреждения моментально выстроилась очередь, пишет zerkalo.io.

Регионы также намерены возобновить запись на апостиль. К примеру, в Гродненской области — с 22 марта. Напомним, до этого документы нельзя было подать с 10 марта.

Журналисты позвонили в главное управление юстиции Мингорисполкома как частное лицо, чтобы узнать подробности. В ведомстве рассказали, что приостановка действительно была, но теперь все в порядке — документы принимают с 9.00 до 11.00 каждый рабочий день.

Поставить апостиль на документы можно в Минске в Главном консульском управлении МИД по адресу ул. Карла Маркса, 37, а также в главном управлении юстиции Мингорисполкома и областных исполнительных комитетов.

В регионах также планируют возобновить прием документов на апостиль. К примеру, в Главном управлении юстиции Гродненского облисполкома сообщили, что намерены снова начать оформлять апостиль с 22 марта.

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