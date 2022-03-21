Корабли РФ обстреляли жилые дома в Одессе 6 21.03.2022, 13:00

7,848

Снаряды попали по меньшей мере в два жилых дома.

В Украине представитель Одесской ОВА Сергей Братчук заявил, что в понедельник, 21 марта, российские окупнаты обстреляли Одессу из корабельной артиллерии.

"В результате утреннего вражеского обстрела из корабельной артиллерии пострадали несколько домовладений в Одессе. Жертв, слава богу, нет", - отметил Братчук в Telegram.

Жерт и пострадавших нет.

По информации украинской службы "Радио Свобода", снаряды попали по меньшей мере в два жилых дома на морском побережье около 6:00, повреждены жилой комплекс и небольшой частный дом.

Некоторые снаряды ударили в землю.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».