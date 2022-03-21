Корабли РФ обстреляли жилые дома в Одессе

Корабли РФ обстреляли жилые дома в Одессе6
- 21.03.2022, 13:00
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Снаряды попали по меньшей мере в два жилых дома.
В Украине представитель Одесской ОВА Сергей Братчук заявил, что в понедельник, 21 марта, российские окупнаты обстреляли Одессу из корабельной артиллерии.
"В результате утреннего вражеского обстрела из корабельной артиллерии пострадали несколько домовладений в Одессе. Жертв, слава богу, нет", - отметил Братчук в Telegram.
Жерт и пострадавших нет.
По информации украинской службы "Радио Свобода", снаряды попали по меньшей мере в два жилых дома на морском побережье около 6:00, повреждены жилой комплекс и небольшой частный дом.
Некоторые снаряды ударили в землю.