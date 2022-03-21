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В России могут отменить выборы

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  • 21.03.2022, 13:23
  • 6,808
В России могут отменить выборы

На них просто нет денег.

Прямые выборы губернаторов в некоторых регионах РФ могут не состояться по плану в сентябре из-за "складывающейся экономической ситуации", сообщает "Коммерсант" со ссылкой на собеседников в Кремле.

В связи с тем, что Россия развязала полномасштабную войну против Украины, против агрессорки ввели жесточайшие в истории санкции, ее экономика катится в бездну с каждым днем.

В то же время для проведения выборов необходимы большие средства, в том числе бюджетные. Кроме того, избирательные кампании предполагают, что кандидаты будут давать социально-экономические обещания, что в условиях нынешних экономических проблем России вряд ли имело бы успех. К тому же люди пока не очень положительно настроены к своим губернаторам из-за «пустых полок с сахаром», хотя рейтинги Путина, действия которого повлекли за собой продовольственный дефицит, растут.

Есть несколько сценариев относительно данных выборов, среди которых их перенесение (менее вероятный) и разрешение на избрание губернаторов на законодательном собрании (более вероятный).

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