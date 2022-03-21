закрыть
21 марта 2022, понедельник, 14:16
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Два бойца украинской теробороны и полицейский взяли в плен десантника Псковской дивизии

1
  • 21.03.2022, 13:37
  • 10,944
Два бойца украинской теробороны и полицейский взяли в плен десантника Псковской дивизии

Он рассказал, что элита армии РФ занялась мародерством.

Двое бойцов теробороны и полицейский взяли в плен десантника расхваленной российской пропагандой Псковской дивизии, сообщает ТСН.

Десантник из РФ рассказал журналистам, как так называемая "российская военная элита" воюет с гражданскими и мародерствует.

"Он отошел от позиций метров на 8 справить свою нужду и был задержан нашими военнослужащими без единого выстрела", - рассказывает украинский боец.

"У нас плохо с едой, мы экономим на еде постоянно. Очень часто, что один паек в день, идет на двух человек. И преимущественно питаемся тем, что найдем в домах. Мародерства очень много, лично мной было замечено, но я не поддерживаю такое, в основном этим занимались командующий и старшие сержанты", - утверждает пленный.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Кто поджег «Кроноспан»?
Кто поджег «Кроноспан»? Артем Черников
Господа офицеры, остановите войну!
Господа офицеры, остановите войну! Валерий Сахащик
Эй, кто-нибудь!
Эй, кто-нибудь! Ирина Халип
Начать блицкриг и все закончить матом
Начать блицкриг и все закончить матом Владимир Халип