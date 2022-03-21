Два бойца украинской теробороны и полицейский взяли в плен десантника Псковской дивизии 1 21.03.2022, 13:37

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Он рассказал, что элита армии РФ занялась мародерством.

Двое бойцов теробороны и полицейский взяли в плен десантника расхваленной российской пропагандой Псковской дивизии, сообщает ТСН.

Десантник из РФ рассказал журналистам, как так называемая "российская военная элита" воюет с гражданскими и мародерствует.

"Он отошел от позиций метров на 8 справить свою нужду и был задержан нашими военнослужащими без единого выстрела", - рассказывает украинский боец.

"У нас плохо с едой, мы экономим на еде постоянно. Очень часто, что один паек в день, идет на двух человек. И преимущественно питаемся тем, что найдем в домах. Мародерства очень много, лично мной было замечено, но я не поддерживаю такое, в основном этим занимались командующий и старшие сержанты", - утверждает пленный.

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