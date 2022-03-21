«Русский солдат, следуй за кораблем» 21.03.2022, 13:54

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Украинские воины записали мощное видео на передовой.

Отдельная мотопехотная бригада Мариуполя показала боевые будни. Воины уверены, что отобьют наступление и передали приветствие "русскому солдату».

Видео опубликовал портал unian.net.

"Я уверен, что мы можем пойти в контрнаступление. Мы будем мстить не только за наших собратьев, но и за детей и женщин, поскольку это наша важнейшая опора, поддержка и ради них мы готовы отдавать свою жизнь, а врагов и на метр к дому не подпустим. Русский солдат, иди за кораблем", - сказал один из воинов.

Тем временем защитники готовят "подарочные" снаряды для оккупантов. Каждый бережно подписывают. На видео можно увидеть снаряды с надписью "За Украину", "За Харьков", "За Тростянец", "За Бердянск", "За Ахтырку".

"Большой привет передаю тем подонкам, которые напали на наши города. За Мариуполь, за Киев, за Николаев, за Харьков, за все города, за все больницы, за школы, за детсады, за мирные дома, которые были уничтожены вашей авиацией и артиллерией. Вы - подонки. Вас ждет наказание. Этим наказанием будем мы. Расчет, внимание! По моей команде - 333", - сказал воин.

После этого артиллерия залпом накрыла позиции оккупантов.

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